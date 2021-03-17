«Манчестер Сити» вошёл в историю ЛЧ по длительности серии матчей без пропущенных мячей

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Английский «Манчестер Сити» вошёл в историю Лиги чемпионов УЕФА по количеству матчей подряд без пропущенных мячей.
«Манчестер Сити» вошёл в историю ЛЧ по длительности серии матчей без пропущенных мячей
  • Reuters

Благодаря победе над мёнхенгладбахской «Боруссией» в ответном встрече 1/8 финала со счётом 2:0 «Манчестер Сити» сумел продлить свою сухую серию матчей на турнире до семи игр.

Только двум клубам удавалось достичь такого результата — итальянскому «Милану», не пропускавшему в семи матчах кряду в сезоне-2004/05, а также лондонскому «Арсеналу», сохранившему свои ворота неприкосновенными в десяти подряд матчах сезона-2005/06.

«Манчестер Сити» также повторил рекорд амстердамского «Аякса», который в сезоне-1995/96 пропустил всего один матч в восьми встречах Лиги чемпионов в рамках одного сезона.

Ранее сообщалось, что Бензема повторил рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов.

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