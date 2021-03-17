Бензема повторил рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов

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Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сумел повторить уникальное достижение в истории Лиги чемпионов УЕФА.
Бензема повторил рекорд Месси и Рауля в Лиге чемпионов
  • Reuters

Благодаря голу в ответном матче 1/8 финала с бергамской «Аталантой» Бензема сумел повторить рекорд легенды «Реала» Рауля, а также форварда и капитана «Барселоны» Лионеля Месси, забив в рамках Лиги чемпионов в 17-м подряд календарном году.

Этот гол стал для Бензема 70-м за карьеру в Лиге чемпионов. 33-летний француз является пятым игроком в истории турнира, которому удалось достичь этой отметки. Больше мячей в Лиге чемпионов забили Рауль (71), форвард «Баварии» Роберт Левандовский (72), Месси (120) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (134).

Ранее сообщалось, что Рамос вышел на второе место в истории ЛЧ по голам среди защитников.

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