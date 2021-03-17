Рамос вышел на второе место в истории ЛЧ по голам среди защитников
- Reuters
Гол Рамоса с пенальти в ответном матче 1/8 финала с бергамской «Аталантой» стал для 34-летнего испанца 15-м за карьеру в Лиге чемпионов.
Таким образом, он вышел на второе место по данному показателю, сравнявшись со своими соотечественниками — Иваном Эльгерой, в прошлом игравшим за «Реал», и защитником «Барселоны» Жераром Пике. Лидером по данному показателю остаётся легендарный защитник мадридского клуба Роберто Карлос, на счету которого 16 мячей.
Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.