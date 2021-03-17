Рамос вышел на второе место в истории ЛЧ по голам среди защитников

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на второе место в истории Лиги чемпионов УЕФА по голам среди игроков обороны.
Рамос вышел на второе место в истории ЛЧ по голам среди защитников
  • Reuters

Гол Рамоса с пенальти в ответном матче 1/8 финала с бергамской «Аталантой» стал для 34-летнего испанца 15-м за карьеру в Лиге чемпионов.

Таким образом, он вышел на второе место по данному показателю, сравнявшись со своими соотечественниками — Иваном Эльгерой, в прошлом игравшим за «Реал», и защитником «Барселоны» Жераром Пике. Лидером по данному показателю остаётся легендарный защитник мадридского клуба Роберто Карлос, на счету которого 16 мячей.

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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