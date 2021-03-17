«Реал» обыграл «Аталанту» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» одержал победу над бергамской «Аталантой» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, забившего на 34-й минуте, Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти на 60-й минуте, и Марко Асенсио, отличившегося на 84-й минуте.

«Аталанта» ответила голом Луиса Мурьеля, забившего на 83-й минуте. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте, но не отметился результативными действиями.

По сумме двух матчей 4:1 (1:0) «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Аталанта» завершила выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» во второй раз победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал ЛЧ.