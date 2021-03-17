«Манчестер Сити» во второй раз победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Этихад», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Кевина де Брёйне, отличившегося на 12-й минуте и Илкая Гюндогана, забившего на 18-й минуте.

По сумме двух матчей 4:0 (2:0) «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Боруссия» завершила выступления в турнире.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2006/07.