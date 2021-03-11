«Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2006/07

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Испанская «Барселона» не смогла выйти в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07.
«Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2006/07
  • Reuters

Об этом сообщает OptaJoe.

«Барселона» на выезде сыграла вничью с ПСЖ со счётом 1:1 в ответном матче плей-офф турнира, но уступила по сумме двух игр, так как в домашней встречей потерпела разгромное поражение — 1:4.

Причём с сезона-2006/07 сине-гранатовым удавалось 13 раз кряду доходить до четвертьфинала, что является рекордом Лиги чемпионов. 

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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