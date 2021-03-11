«Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал ЛЧ впервые с сезона-2006/07

Испанская «Барселона» не смогла выйти в 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07.

Об этом сообщает OptaJoe.

«Барселона» на выезде сыграла вничью с ПСЖ со счётом 1:1 в ответном матче плей-офф турнира, но уступила по сумме двух игр, так как в домашней встречей потерпела разгромное поражение — 1:4.

Причём с сезона-2006/07 сине-гранатовым удавалось 13 раз кряду доходить до четвертьфинала, что является рекордом Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду и Месси впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.