Фонсека — о победе «Ромы» над «Аяксом»: исход нашего противостояния ни в коем случае не предрешён

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Главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Фонсека — о победе «Ромы» над «Аяксом»: исход нашего противостояния ни в коем случае не предрешён
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«Это важная победа в очень непростой для нас момент. Выиграть в гостях — это здорово. «Аякс» — сильная команда, в чём мы сегодня и убедились. Исход нашего противостояния ни в коем случае не предрешён, но эта победа очень важна. Все парни выложились в тяжёлое для нас время. Команда знала, что способна добиться успеха», — приводит слова Фонсеки пресс-служба УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Рома» обыграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала ЛЕ благодаря голу на последних минутах.

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