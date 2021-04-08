«Рома» обыграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала ЛЕ благодаря голу на последним минутах

Короткая ссылка
Римская «Рома» одержала победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
«Рома» обыграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала ЛЕ благодаря голу на последним минутах
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Аякс» забил первым. На 39-й минуте отличился Дави Классен. Душан Тадич не сумел увеличить преимущество свой команды, не реализовав пенальти на 53-й минуте.

Победу «Роме» принесли голы Лоренцо Пеллегрини, забившего на 57-й минуте, и Рожера Ибаньеса, отличившегося на 87-й минуте.

Ответная игра состоится 15 апреля в Риме.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в компенсированное время упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала ЛЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить