«Рома» обыграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала ЛЕ благодаря голу на последним минутах

Римская «Рома» одержала победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Аякс» забил первым. На 39-й минуте отличился Дави Классен. Душан Тадич не сумел увеличить преимущество свой команды, не реализовав пенальти на 53-й минуте.

Победу «Роме» принесли голы Лоренцо Пеллегрини, забившего на 57-й минуте, и Рожера Ибаньеса, отличившегося на 87-й минуте.

Ответная игра состоится 15 апреля в Риме.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в компенсированное время упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала ЛЕ.