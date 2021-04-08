«Рома» обыграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала ЛЕ благодаря голу на последним минутах
- Reuters
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Аякс» забил первым. На 39-й минуте отличился Дави Классен. Душан Тадич не сумел увеличить преимущество свой команды, не реализовав пенальти на 53-й минуте.
Победу «Роме» принесли голы Лоренцо Пеллегрини, забившего на 57-й минуте, и Рожера Ибаньеса, отличившегося на 87-й минуте.
Ответная игра состоится 15 апреля в Риме.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в компенсированное время упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала ЛЕ.