Артета о матче со «Славией»: «Арсенал» сам себя подставил
- Reuters
«Игра была под контролем. Мы забили гол, на который рассчитывали, но также упустили ряд отличных моментов. Мы несколько раз сыграли не так, как следовало, и подставили себя, допустив угловой возле наших ворот. Соперник отправил как можно больше игроков в штрафную, и произошло то, что порой происходит», — приводит слова Артеты BBC.
Он отметил, что «Славия» — хороший соперник, который победил крепкие команды.
«Против неё сложно играть. Теперь нам нужно побеждать в следующей игре. Наша цель — одержать победу, надо забивать. Раньше нам удавалось добиться успеха, а теперь следует его повторить», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» в компенсированное время упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.