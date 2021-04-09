Артета о матче со «Славией»: «Арсенал» сам себя подставил

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный исход первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с пражской «Славией».

«Игра была под контролем. Мы забили гол, на который рассчитывали, но также упустили ряд отличных моментов. Мы несколько раз сыграли не так, как следовало, и подставили себя, допустив угловой возле наших ворот. Соперник отправил как можно больше игроков в штрафную, и произошло то, что порой происходит», — приводит слова Артеты BBC.

Он отметил, что «Славия» — хороший соперник, который победил крепкие команды.

«Против неё сложно играть. Теперь нам нужно побеждать в следующей игре. Наша цель — одержать победу, надо забивать. Раньше нам удавалось добиться успеха, а теперь следует его повторить», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в компенсированное время упустил победу над «Славией» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.