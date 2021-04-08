Дубль Мбаппе, два паса Неймара, пять сейвов Менди: как ПСЖ и «Челси» добились гостевых побед в 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ и «Челси» одержали гостевые победы в первых четвертьфинальных встречах Лиги чемпионов. Парижане оказались сильнее «Баварии» благодаря дублю Килиана Мбаппе и двум результативным передачам Неймара, прервав 19-матчевую беспроигрышную серию соперника в рамках турнира. В свою очередь, лондонцы забили два безответных мяча в ворота «Порту». Главным героем противостояния стал вратарь гостей Эдуард Менди, совершивший пять сейвов.

Конец затяжной беспроигрышной серии «Баварии»

В центральном матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов «Бавария» принимала ПСЖ. В прошлом сезоне соперники встретились в решающем противостоянии турнира, но на этот раз жребий свёл их гораздо раньше, и кому-то предстояло завершить выступление в главном еврокубке уже в апреле. Парижане, разумеется, горели желанием взять реванш за поражение в финале с минимальным счётом.

Правда, обе команды подошли к первой встрече с серьёзными кадровыми потерями. Мюнхенцы остались без лучшего бомбардира Роберта Левандовски, а также Корентена Толиссо, Дугласа Косты и Сержа Гнабри. Хозяева недосчитались Хуана Берната, Лейвина Курзава, Марко Верратти и Мауро Икарди. Зато вернулся в строй Неймар, пропустивший оба матча с «Барселоной».

Бразилец вместе с Анхелем Ди Марией расположились на флангах атаки, тогда как Килиан Мбаппе — на острие нападения. В опорной зоне же в отсутствие Верратти дуэт составили Перейра Данилу и Идрисса Гейе. Наконец, проблемный левый фланг обороны вынужден был занять номинальный центральный защитник Абду Диалло.

У «Баварии» Левандовски впереди заменил Эрик Шупо-Мотинг, попавший в основу и на последнюю игру Бундеслиги с «Лейпцгом». С флангов его поддерживали Кингсли Коман и Лерой Зане, а под нападающим по традиции расположился Томас Мюллер.

Матч начался практически без раскачки. Уже на второй минуте Шупо-Мотинг головой послал мяч в перекладину чужих ворот. А ПСЖ в ответной атаке вовсе открыл счёт. Неймар в штрафной отдал передачу Мбаппе, а тот в касание пробил в ближний угол. Удар получился достаточно мощным, но Мануэль Нойер, казалось, должен был без проблем выручать команду. Однако скользкий снаряд рикошетом от рук голкипера залетел в сетку. Мбаппе же отметился седьмым голом в последних четырёх матчах ЛЧ и 26-м в ЛЧ в карьере. По этому показателю он обошёл Антуна Гризманна и догнал Луиса Суареса и Марио Гомеса.

«Бавария» произошедшего будто не заметила. Мюнхенцы прижали соперника к воротам и имели подавляющее преимущество по владению мячом. Если бы не Кейлор Навас, хозяева могли быстро отыграться. Однако костариканец совершил сразу несколько запоминающихся сейвов. В частности, он чудом парировал удар Мюллера головой в упор и справился с мощным выстрелом Бенжамена Павара из пределов штрафной.

ПСЖ в ходе контратак моменты также создавал. Так, на 12-й минуте Юлиану Дракслеру вовсе удалось поразить чужие ворота, но судья отменил гол из-за небольшого офсайда у отдававшего передачу Мбаппе.

А вот в середине тайма парижане уже забили по всем правилам. После розыгрыша стандартного положения Давид Алаба вынес мяч из своей штрафной, однако его подобрал Неймар и тут же выполнил фантастический навес на Маркиньоса. Бразилец, который не находился в офсайде, спокойно переиграл Нойера.

Практически тут же капитану ПСЖ пришлось попросить замену из-за мышечного повреждения. Вместо него на поле появился номинальный полузащитник Андер Эррера. Ханс-Дитер Флик в ответ бросил в бой Альфонсо Дэвиса. А незадолго до перерыва хозяева также остались без основного центрального защитника. Повреждение получил Зюле, и его место на поле занял Жером Боатенг.

Вынужденные перестроения в обороне соперника и выход Эрреры на непрофильную позицию в итоге помогли «Баварии» достаточно быстро вернуться в игру. На 37-й минуте Шупо-Мотинг переиграл оппонента на втором этаже и с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Навас в этой данной ситуации также оказался бессилен.

Во втором тайма хозяева, словно почувствовав запах крови, вновь прижали соперника к воротам. Вдобавок не слишком удачной получилась замена Диалло на Митчела Баккера в перерыве. Нидерландский защитник откровенно не попал в игру и не справлялся с Зане на левом краю обороны. В эти минуты на первый план вновь вышел Навас, который своими уверенными действиями на последнем рубеже внушал партнёрам спокойствие.

Да и сами они при случае организовывали опасные контратаки. В ходе одной из них парижане едва не сняли все вопросы относительно исхода противостояния, но Нойер сначала справился с выстрелом Неймара практически в упор, а Давид Алаба вынес мяч с ленточки после добивания Мбаппе.

А на 60-й минуте «Бавария» всё же восстановила статус-кво. Причём отличиться команде помогло только стандартное положение. Мюллер после идеальной подачи в исполнении Йозуа Киммиха со штрафного, назначенного на правом краю, с близкого расстояния головой отправил мяч в дальний угол.

Казалось, мюнхенцы должны добить соперника, но вместо этого они совсем скоро умудрились пропустить. Хозяева вновь ничего не смогли поделать с великолепной контратакой оппонента и невероятной скоростью Мбаппе. Теперь уже француз, получив передачу от Ди Марии, из пределов штрафной спокойно пробил в ближний угол, не встретив сопротивления со стороны Боатенга. Попутно нападающий с восемью голами сократил отставание в гонке бомбардиров турнира от Эрлинга Холанда, в активе которого десять результативных ударов.

Сил на новый камбэк у «Баварии» уже не хватило. Действующий обладатель ЛЧ по инерции шёл вперёд и даже создавал моменты, но по-настоящему потревожить Наваса больше не смог. ПСЖ одержал важнейшую гостевую победу и взял реванш за поражение в финале. В свою очередь, мюнхенцы прервали 19-матчевую беспроигрышную серию в главном еврокубке. В последний раз они уступали в ЛЧ больше двух лет назад «Ливерпулю».

Победа «Челси» вопреки ходу матча

«Порту» стал главной сенсацией первого раунда плей-офф. Подопечные Сержиу Консейсау умудрились выбить из борьбы по сумме двух матчей «Ювентус» (2:1, 2:3). Далее жребий свёл их с не менее грозным оппонентом — «Челси», который в 1/8 финала не оставил шансов «Атлетико» (2:0, 1:0). Однако португальский коллектив намеревался в очередной раз удивить болельщиков и впервые с 2004-го выйти в полуфинал главного еврокубка.

К сожалению для хозяев, новое противостояние началось для них не лучшим образом. Они пропустили два безответных мяча и теперь вынуждены будут забивать на выезде как минимум три.

Хотя по игре коллектив Консейсау поражения не заслужил. «Челси» активно начал матч, но быстро отдал инициативу сопернику. Футболисты «Порту» не позволяли гостям начинать атаки, регулярно включая высокий прессинг. В результате подопечные Томаса Тухеля с огромным трудом переходили центр поля и практически не беспокоили Агустина Маркесина.

Зато португальский коллектив при случае создавал опасные моменты. Так, Отавио с угла поля едва не отправил мяч в сетку, но «Челси» спас Эдуард Менди. В другом эпизоде Андрес Урибе из пределов штрафной пробил чуть выше перекладины.

Тем неожиданнее оказался гол Мэйсона Маунта на 32-й минуте. Англичанин принял передачу Жоржиньо возле чужой штрафной, ушёл от защитников и точно пробил в дальний угол. Попутно полузащитник в возрасте 22 лет и 87 дней стал самым юным автором забитого мяча в плей-офф в истории своего клуба.

Вторая половина встречи также прошла под диктовку «Порту». Хозяева атаковали, создавали моменты и даже сравняли счёт. Однако гол опытнейшего Пепе судья отменил из-за офсайда. Больше Менди снаряд в сетку не пускал. В итоге сенегалец совершил пять сейвов и отыграл на ноль в седьмом матче в текущем сезоне ЛЧ. Пробить вратаря удалось только его бывшей команде «Ренну» на групповом этапе.

А в концовке матча «Челси» снял все вопросы об исходе противостояния. Бенджамин Чилуэлл на углу чужой штрафной отобрал мяч у оппонента, обыграл Маркесина и спокойно поразил чужие ворота. Так лондонцы сделали большой шаг к полуфиналу турнира.