Винисиус Жуниор стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал первым футболистом, который рождённым в 2000-х годах и отметился голом в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.

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