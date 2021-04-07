Винисиус Жуниор стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал первым футболистом, который рождённым в 2000-х годах и отметился голом в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов.
- globallookpress.com
Винисиус забил два мяча в ворота «Ливерпуля» в первом матче 1/4 финала.
Винисиус родился 12 июля 2000 года.
Ранее сообщалось, что дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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