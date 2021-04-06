Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
- Reuters
Встреча прошла в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 3:1.
В составе испанского коллектива дубль оформил Винисиус Жуниор, который отличился на 27-й и 65-й минутах, а также один мяч забил Марко Асенсио (36'). Гости ответили голом Мохамеда Салаха (51').
Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.
Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Рафаэль Варан заболел коронавирусом и пропустит матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».