Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» дома одержал победу над «Ливерпулем» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов.
Дубль Винисиуса помог «Реалу» обыграть «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Reuters

Встреча прошла в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 3:1.

В составе испанского коллектива дубль оформил Винисиус Жуниор, который отличился на 27-й и 65-й минутах, а также один мяч забил Марко Асенсио (36'). Гости ответили голом Мохамеда Салаха (51').

Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Рафаэль Варан заболел коронавирусом и пропустит матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

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