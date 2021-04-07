Клопп высказался о возможном камбэке в противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о возможном камбэке в противостоянии с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, вспомнив о матчах турнира с «Барселоной» в 2019 году.
Клопп высказался о возможном камбэке в противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов
  • Reuters

«Когда мы проиграли «Барселоне» 0:3, мы провели хороший матч. В этот же раз было не так. «Реал» был лучше. Хотя мы всё ещё можем создать ему проблемы. 80% камбэка с «Барселоной» обеспечили болельщики, сейчас другая ситуация. Но я обещаю, что мы выложимся на максимум, а там посмотрим», — цитирует Клоппа Marca.

6 апреля «Реал» на своём поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее Клопп заявил, что «Ливерпуль» не заслужил права пройти в полуфинал Лиги чемпионов по итогам первой игры с «Реалом».

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