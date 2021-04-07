Клопп: «Ливерпуль» не заслужил права пройти в полуфинал Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
Клопп: «Ливерпуль» не заслужил права пройти в полуфинал Лиги чемпионов
  • Reuters

«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

По его мнению, единственным положительным моментом минувшей встречи, не считая гола на выезде, является то, что это был только первый матч.

«Реал» на своём поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить