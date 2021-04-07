Клопп: «Ливерпуль» не заслужил права пройти в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от мадридского «Реала» в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

По его мнению, единственным положительным моментом минувшей встречи, не считая гола на выезде, является то, что это был только первый матч.

«Реал» на своём поле обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 14 апреля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что форвард «Реала» Винисиус Жуниор стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ.