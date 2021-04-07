Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

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Французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Баварию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

ПСЖ вышел вперёд на 3-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе. Маркиньос удвоил преимущество своей команды на 28-й минуте.

«Бавария» ответила голами Эрика Шупо-Мотинга, забившего на 37-й минуте, и Томаса Мюллера, отличившегося на 60-й минуте.

Победный для ПСЖ мяч на 68-й минуте забил Мбаппе, тем самым оформив дубль.

Ответная игра пройдёт в Париже 13 апреля.

Ранее сообщалось, что «Челси» победил «Порту» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

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