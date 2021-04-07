Без ведущих нападающих: в каком виде предстанут «Порту» и «Бавария» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В среду матчами в Севилье и Мюнхене продолжится розыгрыш четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. «Челси» встретится с «Порту» через несколько дней после разгромного поражения в АПЛ — первого при Томасе Тухеле. Португальцы остались без ведущей пары форвардов, но надеются победить на нейтральном поле, где в 2003-м завоевали Кубок УЕФА. «Бавария» без травмированного Роберта Левандовского и заболевшего Сержа Гнабри примет ПСЖ, рискуя прервать цепочку из 62 игр с забитыми мячами.

«Порту» потерял ведущих бомбардиров, «Челси» пережил драку игроков

Прекрасная эпоха Томаса Тухеля в «Челси» завершилась в минувшую субботу. После «медового месяца», состоявшего из 14 подряд матчей без поражений и всего двух пропущенных мячей, суровый быт опустил наставника вместе с командой с небес на землю. Предпоследняя команда АПЛ учинила хозяевам «Стэмфорд Бридж» разгром со счётом 5:2.

Можно видеть в неудаче фатальное стечение обстоятельств: раннее удаление Тьяго Силвы спровоцировало крушение игровой системы столичных футболистов. Либо же верить Сэму Эллардайсу, который твердил после победы, что под соперника на протяжении трёх недель разрабатывалась специальная тактика. И именно она легла в основу сенсационного результата.

Однако факт остаётся фактом: мифа о непобедимости обновлённого «Челси» больше нет. Как и безоблачного неба над Западным Лондоном: на первой же тренировке после поражения подрались Антонио Рюдигер и Кепа Арриссабалага. Да так, что немца выгнали с занятия, после чего тому пришлось приносить официальные извинения.

Для «Порту» разлад в стане соперников — отличная новость. Ведь мотивированных и объединённых единой целью англичан не обыграть. «Драконы» об этом прекрасно осведомлены: четыре из шести последних встреч с представителями АПЛ они проиграли. Причём в среднем пропускали три мяча за матч. Кроме того, португальцы остаются единственной командой в ЛЧ без прописки в одном из пяти топовых европейских чемпионатов. Это вроде как не делает их аутсайдерами: победа в 1/8 финала над «Ювентусом» — куда более весомый аргумент при сравнениях в споре.

Но проблема в другом. Даже элитарных соперников (таких, например, как мадридский «Атлетико») коллектив Томаса Тухеля с высочайшей эффективностью ограничивал в атаке. Те же испанцы по итогам предыдущей стадии вышли на средние показатели 2,5 удара в створ за матч. И это имея в атаке Жоау Феликса, Луиса Суареса и Янника Феррейра-Карраско. «Порту» же мало того что не богат на звёздных форвардов, так ещё и останется без пары лучших бомбардиров, Сержиу Оливейра — Тарем Менди, которые пропускают матч из-за дисквалификации.

Проблемы есть и в защитной линии. Иметь в пассиве 24 мяча после 25 туров — это уже очень близко к уровню «Браги», «Санта Клары» и «Пасуш де Феррейра», но никак не к «Спортингу» и «Бенфике». И против «Челси» играть в защите так, как привык коллектив Сержиу Консейсау, точно непозволительно.

К аутсайдерам пары португальцев причисляют ещё и потому, что целых 17 лет они не пробивались в полуфинал Лиги чемпионов, хотя являются завсегдатаями групповой стадии. По иронии судьбы в 2004-м они пробились в квартет сильнейших команд Европы под руководством Жозе Моуринью — тренера, который впоследствии триумфально руководил «Челси».

Сейчас во главе португальцев стоит Консейсау, который наверняка надеется повторить успех предшественника-земляка. Для этого ему нужно одолеть лондонцев: как показывает история, стоит «Порту» пробиться в полуфинал самого престижного турнира континента, как клуб непременно добывает трофей.

Благоволит португальцам и выбор арены со стороны УЕФА. Из-за ограничений оба четвертьфинальных матча пройдут в Севилье. Именно здесь «Порту» в 2003-м завоевал Кубок УЕФА, одолев со счётом 3:2 шотландский «Селтик». А лететь в Англию лишний раз «драконам» не хотелось, потому что чаще всего в рамках ЛЧ от встреч с местными клубами они испытывали разочарование.

Однако сейчас полны решимости поломать традицию, что подтверждает клубная легенда Витор Байя: «Подходим к противостоянию с оптимизмом и желанием выйти в полуфинал. Мы знаем ДНК нашей команды и нашу культуру. Мы можем соответствовать требованиям, которые предъявляют матчи такого масштаба».

Впрочем, Томас Тухель, выведший в минувшем сезоне «Пари Сен-Жермен» в финал ЛЧ, особого пиетета перед соперником не испытывает. Хотя бы потому что в наследство от Фрэнка Лэмпарда ему досталась команда, отменно играющая на выезде. Из 15 последних международных матчей вне «Стэмфорд Бридж» лондонцы уступили лишь в одном. Да и его не зазорно было проиграть, ведь в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ-2020 верх над англичанами взял будущий победитель турнира, мюнхенская «Бавария». Кроме того, в Испании «Челси» играет крайне успешно: в пассиве у коллектива лишь одна неудача из 13 недавних выездов.

«Порту» заслуженно обыграл «Ювентус», теми двумя матчами они сделали серьёзную заявку. «Порту» хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с «Ювентусом». У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти «Порту», — настаивает Тухель.

«Бавария» без Левандовского и Гнабри, ПСЖ без Верратти

В субботу мюнхенская «Бавария», казалось бы, решила главную задачу сезона. Обыграв в гостях «Лейпциг», коллектив Ханса-Дитера Флика оторвался от главного преследователя в Бундеслиге на семь очков и за семь туров до финиша почти гарантировал неприкосновенность своей лидерской позиции. Вот только качество игры чемпиона оставило очень противоречивое впечатление. И дело не только во владении мячом.

Без Роберта Левандовского на острие завершение атак имело посредственную эффективность. Отчасти это было ожидаемо, ведь поляк — ключевой игрок в системе мюнхенцев. И потому за последние два сезона в Бундеслиге провёл на поле 94% от максимально возможных минут. Но с другой стороны, трудности по замещению форварда в атаке и перестановки, вызванные этой ситуацией, аккумулировали уж слишком много проблем для чемпиона Германии. И не решили их толком ни Томас Мюллер, ни Леон Горецка, ни выдвинутый в атаку Эрик Шупо-Мотинг. А ведь оба матча с парижанами пропустит и подцепивший коронавирус Серж Гнабри.

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Проблемы с конвертацией моментов в голы для «Баварии» фатальны, ведь именно активным давлением на чужой половине немцы обеспечивают себе успех. Так было в финале ЛЧ прошлого года, когда коллектив одолел ПСЖ. Так складывались события и в нынешнем сезоне — с 23 февраля в активе команды семь побед подряд.

В дюжине последних домашних матчей мюнхенцы отличались минимум дважды за вечер. А субботним мячом Горецка вовсе установил клубный рекорд — 62 игры мюнхенцы не уходят с поля без точного удара. Однако против чемпиона Лиги 1 с максимальной эффективностью привычная модель действий точно не сработает, пусть даже «Бавария» выиграла у оппонентов из Франции девять из последних десяти встреч.

Может сложиться впечатление, что для ПСЖ обстоятельства готовят идеальную площадку под реванш за прошлогоднее поражение в финале. Но у главного тренера команды Маурисио Почеттино тоже есть повод для кадровых огорчений. Из-за коронавируса матч пропустит Марко Верратти, ключевой исполнитель в центре полузащиты.

Его влияние на стилистику парижан невозможно переоценить, поскольку футболист с одинаково высоким КПД отрабатывает и на своей, и на чужой половинах. К тому же итальянец классно связывает главных голеадоров коллектива, Неймара и Киллиана Мбаппе, что можно подтвердить, проанализировав, например, семь последних выездных матчей ПСЖ. В них чемпионы Франции одерживали исключительно победы, в том числе над такими мощными соперниками, как «Лион» и «Барселона».

Правда, в субботу гранд оступился. Причём проиграл на домашней арене «Лиллю», основному конкуренту в споре за национальное золото. Минимальная разница не так сильно огорчила Почеттино, как качество игры команды. Всего три удара в створ из 16 нанесённых, удаление Неймара в концовке за неспортивное поведение и совершенно несработавшие замены — совокупность причин, которые могут испортить жизнь любого клуба. И уж тем более топа, планирующего пробиться в полуфинал Лиги чемпионов посредством победы над обладателем титула.

Настораживает Почеттино и неслаженность в действиях обороны. Всего в одном матче из пяти ПСЖ сохранял ворота в неприкосновенности. Тогда как «Бавария», наоборот, в сезоне ни разу не покидала поле без точного удара, благодаря чему в Лиге чемпионов остаётся непобеждённой. Французы в нынешнем розыгрыше ЛЧ также каждый матч украшают голом. Но достаточно ли это рациональная стратегия — вызывать на игру в открытый футбол мюнхенцев, ту самую команду, что в прошлом сезоне выиграла турнир, одержав победу в каждой из проведённых встреч, и с тех пор практически не изменилась? Ответ болельщики узнают уже в самое ближайшее время.