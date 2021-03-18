Тухель установил новый клубный рекорд «Челси»
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Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.
В составе «Челси» забитыми мячами отметились Хаким Зиеш и Эмерсон.
Таким образом, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух игр. В первом матче «Челси» победил «Атлетико» со счётом 1:0.
Отметим, что главный тренер «Челси» Томас Тухель установил новый клубный рекорд лондонского клуба. «Челси» под руководством Тухеля не потерпел ни одного поражения в первых 13 встречах, одержав девять побед.
Ранее сообщалось, что итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.