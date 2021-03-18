Тухель установил новый клубный рекорд «Челси»

Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Челси» забитыми мячами отметились Хаким Зиеш и Эмерсон.

Таким образом, лондонский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов по сумме двух игр. В первом матче «Челси» победил «Атлетико» со счётом 1:0.

Отметим, что главный тренер «Челси» Томас Тухель установил новый клубный рекорд лондонского клуба. «Челси» под руководством Тухеля не потерпел ни одного поражения в первых 13 встречах, одержав девять побед.

Ранее сообщалось, что итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.