Итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов
По итогам 1/8 финала турнира в следующую стадию пробились английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», испанский «Реал» (Мадрид) , немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский ПСЖ, португальский «Порту».
Таким образом, итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Жеребьёвка четвертьфинала состоится 19 марта.
Первые матчи 1/4 пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.