Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

По итогам 1/8 финала турнира в следующую стадию пробились английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», испанский «Реал» (Мадрид) , немецкие «Бавария» и «Боруссия» (Дортмунд), французский ПСЖ, португальский «Порту».

Таким образом, итальянские клубы впервые за пять лет не прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Жеребьёвка четвертьфинала состоится 19 марта.

Первые матчи 1/4 пройдут 6 и 7 апреля, ответные — 13 и 14 апреля.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов.