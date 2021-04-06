«Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку»: как Кварацхелия заинтересовал итальянских грандов

«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелия и в ближайшее время проведёт переговоры с его представителем, сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему грузину со стороны «Наполи». При этом генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов отметил, что официальных предложений пока не поступало. По мнению экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, его бывший подопечный способен заиграть в сильном европейском чемпионате.

«Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении пойдём навстречу»

По информации итальянского издания Tuttomercatoweb, на полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию претендуют сразу два итальянских топ-клуба — «Милан» и «Ювентус». При этом «россонерри» якобы опережают принципиального соперника в борьбе за талантливого 20-летнего футболиста и постоянно контактируют с его агентами. Сообщается, что представитель грузина в ближайшее время прибудет в Италию на переговоры.

Ранее известный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в числе претендентов на полузащитника назвал также «Наполи».

«Два гола Хвичи за сборную Грузии в ворота Испании и Греции — это как минимум плюс пять миллионов евро к его трансферной стоимости. Те же два мяча Кварацхелия забил и за «Рубин» в 2021-м, но это точно не всем бросилось в глаза в Европе», — написал журналист в Telegram.

По его словам, серьёзную протекцию талантливому соотечественнику в Италии оказывает бывший защитник «Милана» Каха Каладзе, который защищал цвета клуба с 2001-го по 2010-й, а закончил карьеру в «Дженоа». Неудивительно, что с таким сторонником Кварацхелия, по информации СМИ, близок к переходу именно в стан «россонерри».

В «Рубине» подчеркнули, что пока в клуб по поводу футболиста никто не обращался. Мало того, генеральный директор Рустем Сайманов признал: казанцы хотят сохранить одного из своих лидеров.

«Но если будут гранды, я не имею права удерживать. Просто так его никто не отдаст, но при достойном предложении, тем более от топ-клубов, как бы я ни хотел его оставить, наверное, пойдём навстречу. Однако пока предложений не было, рано что-то обсуждать», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Интерес итальянских топ-клубов к персоне 20-летнего футболиста вполне оправдан, ведь весной он по-настоящему ярко сверкнул на международном уровне. Всего за четыре дня ему удалось забить два мяча в составе сборной Грузии. Сначала Хвича поразил ворота Испании в Тбилиси. Правда, его гол набрать очки хозяевам не помог, поскольку в концовке они пропустили обидный мяч и проиграли — 1:2.

Зато из Салоник грузинам удалось увезти ничью — 1:1. И принёс её команде именно Кварацхелия. Полузащитник совершил фирменный слаломный проход по левому флангу, усадив на газон защитника, ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол под опорную ногу вратарю.

После этого в субботу легионер ещё и принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ — 1:0. Причём тренерский штаб оставил футболиста в запасе после тяжёлых отборочных встреч ЧМ-2022, но вынужден был бросить его в бой уже после перерыва. В результате на 71-й минуте грузин поразил чужие ворота красивым дальним ударом.

«Для меня важно встретить футболиста без потолка»

В целом в текущем сезоне чемпионата России в активе Кварацхелии в 21 игре значатся уже восемь баллов за результативность: четыре гола и столько же голевых передач. Для сравнения: в предыдущем розыгрыше он в 27 матчах набрал только пять очков (3 + 2). Талантливый грузин ощутимо прибавил и начал конвертировать невероятную технику в ключевые действия.

При этом результативные действия Хвичи практически всегда приносят команде очки. Исключением стала встреча с «Сочи» в рамках первого круга, когда Кварацхелия выполнил голевую передачу на Дениса Макарова, но казанцы уступили — 2:3.

А после возобновления сезона молодой полузащитник начал действовать особенно полезно. Он стал лучшим игроком матча со «Спартаком». Футболист не только помог отличиться Джордже Деспотовичу, но и принял участие во втором голевом эпизоде. Также он заработал на себе пару жёлтых карточек и великолепно действовал в прессинге.

Во встрече с «Уфой» игрок сборной Грузии отличился самостоятельно и выполнил голевую скидку на Макарова. Наконец, Хвича забил победный мяч «Сочи». Во многом благодаря его активности «Рубину» удалось после возобновления сезона одержать четыре победы в пяти матчах. Впрочем, реализации ему порой всё-таки не хватает. Так, в противостоянии с «Химками», которое закончилось для казанцев поражением, Кварацхелия упустил сразу несколько опаснейших моментов.

Однако в дриблинге на сегодняшний день грузину равных в чемпионате России нет. В среднем за матч он совершает 3,6 обводки, опережая таких мастеров, как Реми Кабелла, Малком и Никола Влашич. Для сравнения, в прошлом сезоне его показатель был 2,6.

Серьёзный прогресс наблюдается и по остальным показателям: количество ударов (2,3 — 1,9), числу ключевых передач (1,3 — 0,7). Последний пункт свидетельствует о том, что полузащитник гораздо чаще стал делиться мячом с партнёрами в опасных ситуациях, что сказалось на количестве голевых передач. Да и в целом легионер теперь гораздо больше задействован в игре «Рубина» (22,1 передачи за игру против 15,3, хотя точность их осталась прежней — 76,6%. Для футболиста данного амплуа — отличный показатель).

Также на Кварахцхелии стали нарушать правила ещё чаще — в среднем 1,9 фола за матч. Защитники просто не в состоянии остановить техничного оппонента и сбивают его с ног. Это приводит к карточкам и опасным штрафным. Например, в матче со «Спартаком» Хвича ещё в первом тайме посадил на «горчичник» Самуэля Жиго и Романа Зобнина. В итоге полузащитник сборной России незадолго до перерыва получил второй и был удалён с поля. Помимо этого, грузин в нынешнем розыгрыше РПЛ заработал несколько пенальти для партнёров.

Раньше в обороне грузин и сам всегда действовал не лучшим образом. Зачастую он шёл в обводку, терял мяч, после чего спокойно наблюдал, как его партнёры пытаются прервать контратаку. Под руководством Леонида Слуцкого Хвича прибавил в разрушении (1,3 отбора против 1) и в принципе стал чаще вступать в единоборства. Так, в уже упомянутом матче со «Спартаком» футболист, которого раньше обвиняли в нежелании выполнять черновую работу, выполнил три отбора и два перехвата.

Возможно, одна из главных причин прогресса в данном компоненте заключается в работе в тренажёрном зале. Даже внешне некогда субтильный молодой человек физически окреп, и это помогает ему увереннее вступать в борьбу.

Таким образом, можно резюмировать, что сотрудничество с бывшим главным тренером сборной России пошло грузину только на пользу. Плюс открытая игра команды помогает легионеру раскрывать свои сильные качества. Да и сам специалист не скрывал, что рад возможности поработать с «футболистом без потолка».

«После первой тренировки в «Рубине» я сказал сам себе: «Не знаю, вылетим мы или нет, но я точно здесь не зря, потому что есть Кварацхелия». Дальше эта мысль только крепла в моей голове. В чём разница между ним и остальными? Для меня важно встретить футболиста без потолка. 95% футболистов, с которыми ты работаешь, имеют какое-либо ограничение: менталитет, скорость, техническая составляющая, антропометрические данные, физические. У Хвичи такого потолка нет», — признавался Слуцкий.

«Он парень крепкий и стойкий. Думаю, у него всё получится»

Несмотря на серьёзный прогресс в текущем сезоне, переход Кварацхелии в европейский топ-клуб прямо сейчас на первый взгляд выглядит достаточно рискованно. Однако, по мнению бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина, грузин способен заиграть в одном из ведущих чемпионатов Старого Света.

— Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружённым взглядом. Во-вторых, Хвича — целеустремлённый. В третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола.

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— Прежде ему не хватало конкретики. Полузащитник не так часто набирал баллы за результативность. Почему ситуация улучшилась?

— Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнёрам. Давайте не забывать, что парень растёт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всё выше и выше. У него ещё большой потенциал.

— Кажется, под руководством Слукого Кварацхелия прибавил и в оборонительной работе.

— В принципе он всегда выполнял её в нужном объёме. С этим проблем никогда не возникало. Он ведь даже выходил на позиции крайнего защитника. Потенциал оборонительных действий у Хвичи тоже достаточно хороший. Просто сейчас он заметно прибавил физически, стал крепче и выносливее.

— Готов ли грузин к отъезду в сильный европейский чемпионат?

— Думаю, в «Рубине» сами определятся и примут решение, приняв во внимание, в том числе, мнение Кварацхелии. Главное — понимать, куда ты едешь и что от тебя хотят. Знать, нужен ли ты главному тренеру новой команды и видит ли он тебя вообще в составе. Основываясь на этих данных, можно принимать решение.

— СМИ отправляют его в топ-клубы Серии А. Готов ли Хвича заиграть на таком уровне? Например, Алексей Миранчук в «Аталатнте» сидит на скамейке запасных.

— Я бы не сказал, что «Милан» сильнее. Думаю, там Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку — в «Аталанте». Но чемпионат Италии — очень сложный. Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды. В целом, повторюсь, всё в руках самого Хвичи. Он парень крепкий и стойкий. Думаю, у него всё получится.