Гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Рубину» принёс гол Хвичи Кварацхелии, отличившегося на 71-й минуте с передачи Олега Шатова.
«Рубин», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Сочи», в активе которого также 40 очков, за счёт дополнительных показателей.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ.