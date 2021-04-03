Гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Рубину» принёс гол Хвичи Кварацхелии, отличившегося на 71-й минуте с передачи Олега Шатова.

«Рубин», набрав 40 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Сочи», в активе которого также 40 очков, за счёт дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ.