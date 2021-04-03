«Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ

Короткая ссылка
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ
  • @FCKrasnodar
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Победу «Ахмату» принесли голы Евгения Харина, отличившегося на 5-й минуте, Андрея Семёнова, забившего на 49-й, и Бернарда Бериши, поразившего ворота соперника на 51-й и 68-й минутах.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Алексей Ионов стал автором автогола, срезав мяч в собственные ворота.

«Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 32 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Ротор» в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить