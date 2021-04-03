«Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ

«Краснодар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

Победу «Ахмату» принесли голы Евгения Харина, отличившегося на 5-й минуте, Андрея Семёнова, забившего на 49-й, и Бернарда Бериши, поразившего ворота соперника на 51-й и 68-й минутах.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Алексей Ионов стал автором автогола, срезав мяч в собственные ворота.

«Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 32 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что гол Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Ротор» в РПЛ.