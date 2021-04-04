«Считаю, команде необходимы перемены»: почему уход Мусаева из «Краснодара» называют единственно верным решением

Матч с «Ахматом» стал последним в «Краснодаре» для Мурада Мусаева. Об этом заявил сам тренер после разгромного поражения. По его словам, команде необходимы перемены и свежие эмоции. В интервью RT бывший наставник южан Сергей Ташуев предположил, что 37-летнему специалисту не хватило опыта. А его коллега Гаджи Гаджиев назвал главной проблемой коллектива отсутствие характера и баланса между обороной и атакой. Почему уход Мусаева в сложившейся ситуации можно считать единственно верным решением — в материале RT.

«Вы думаете, я спокойно сижу и держусь за своё место?»

Разгромное поражение от «Ахмата», которое стало одним из крупнейших для «Краснодара» в истории в рамках РПЛ, поставило точку на работе Мурада Мусаева в клубе. По крайней мере, 37-летний специалист признался, что для него этот матч — последний на посту главного тренера команды.

«После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу (Галицкому. — RT) за его поддержку и доверие. Спасибо болельщикам, три года я ощущал вашу поддержку вне зависимости от результата. «Краснодар» — мой родной клуб, я всегда отдавал всего себя работе и достижению целей, был честен с командой и болельщиками», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

Концовка прошлого года получилась для южан достаточно успешной. Они заняли третье место в группе Лиги чемпионов и вышли в плей-офф Лиги Европы, а также одержали три победы подряд в РПЛ с общим счётом 11:0.

Однако после возобновления сезона команду будто подменили. Для начала она вылетела из Кубка России, уступив «Ростову», а в 1/16 финала ЛЕ потерпела два поражения от загребского «Динамо». Параллельно подопечных Мусаева преследовали неудачи в первенстве страны. Они упустили победу над «Уралом» (2:2) и были разгромлены «Спартаком» в Москве — 1:6.

Три очка в противостоянии с «Тамбовом» не сильно помогли «Краснодару». Следом южане в очередной раз продемонстрировали недостаток характера, упустив преимущество в два гола во встрече с «Динамо» — 2:3. Наконец, пять безответных мячей от «Ахмата» предопределили судьбу тренера. Правда, сам он на послематчевой пресс-конференции заявлять об отставке не стал. Зато Мусаев признался, что просил о ней после поражения от «Спартака», но руководство клуба приняло решение продолжить с ним сотрудничество.

«Меня самого категорически не устраивает данная ситуация. Вы думаете, я спокойно сижу и держусь за своё место? Я понимаю, что все эти поражения — вина тренера», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Главные же проблемы «Краснодара», по мнению Мусаева, заключаются не в уровне мастерства, а в психологическом настрое. Он также обвинил своих подопечных в отсутствии командного духа и недостаточном уровне самоотдачи.

В свою очередь, бывший наставник южан Сергей Ташуев предположил, как смена наставника скажется на коллективе.

«Разговоры о том, что «Краснодару» нужно что-то делать с тренерским штабом, ходили уже давно. Я знаю, что Галицкий всегда доверяет специалистам до последнего. Но, по большому счёту, команде требуется что-то новое, свежие идеи. Результаты в этом сезоне плохие. Такова тренерская профессия. Сегодня ты можешь выиграть всё, а завтра лишиться работы», — заявил специалист в интервью RT.

«Возможно, отставка Мусаева ещё поможет команде встряхнуться»

Мусаев, так или иначе, останется в истории «Краснодара», как один из главных старожилов клуба, ведь в академии он начал работать ещё в 2011-м. В 2016-м он возглавил молодёжку южан, с которой стал чемпионом России. А в апреле 2018-го после отставки Игоря Шалимова Галицкий неожиданно доверил специалисту главную команду, хотя тому было всего 34 года. В итоге Мусаеву удалось удачно провести концовку сезона и по его итогам избавиться от приставки «и.о.».

«Возраст точно не имел для него основополагающего значения. Возьмите даже таких мэтров как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определённый опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап ЛЧ», — отметил в беседе с RT известный тренер Гаджи Гаджиев.

Однако вывести амбициозный коллектив на принципиально новый уровень ему не удалось. «Краснодар» под руководством молодого специалиста подняться выше третьего места в чемпионате России не смог. В сезоне-2018/19 команда долгое время шла на второй строчке, но в ключевом матче проиграла «Локомотиву» и, уступив железнодорожникам лишь по дополнительным показателям, потеряла возможность впервые напрямую пробиться в групповой этап ЛЧ.

В прошлом году ситуация повторилась. Подопечные Мусаева провалили летнюю часть первенства, в последних шести матчах РПЛ одержав лишь две победы, и вновь пропустили вперёд «Локомотив».

Подняться выше не помогли даже серьёзные траты на трансферном рынке. Летом 2019-го клуб отдал около €30 млн за Реми Кабелла, Тонни Вильену, Егора Сорокина, Кайо Панталеана, Юнеса Намли и Руслана Камболова. Также в качестве свободных агентов пришли Маркус Берг и Мануэл Фернандеш.

Галицкий надеялся, что новички выведут его детище в групповой этап ЛЧ, но этого не произошло. В третьем квалификационном этапе российский коллектив выбил из борьбы «Порту», а в раунде плей-офф без шансов уступил «Олимпиакосу» с общим счётом 1:6. Особенно болезненным получилось разгромное поражение на выезде — 0:4.

Казалось, после такой неудачи Мусаев будет уволен, но руководство клуба не стало делать резких шагов. Да и владелец изначально выказывал доверие специалисту. В конечном итоге спустя год «Краснодар» всё же добился вожделенной цели благодаря именитым новобранцам и вышел в основной раунд ЛЧ. В противостоянии с ПАОК Кабелла отметился двумя голами, а Берг отдал результативную передачу на француза в домашней встрече.

К тому же клуб усилился рядом качественных российских футболистов: Евгением Черновым, Евгением Марковым, Игорем Смольниковым и Алексеем Ионовым. Правда, последний в ЛЧ играть не мог.

«На мой взгляд, предыдущий состав «Краснодара» всё же был сильнее нынешнего. Начиная от Андреаса Гранквиста, который цементировал центр обороны и носил капитанскую повязку, и заканчивая Маурисио Перейрой и Шарлем Каборе, действовавшими в середине поля», — высказал мнение Гаджиев.

Выступление южан на групповом этапе турнира можно в целом признать успешным. Они набрали четыре очка в противостоянии с «Ренном», разошлись миром с «Челси» на выезде и в обоих матчах навязали борьбу «Севилье». При этом в большей части встреч Мусаев вынужден был обходиться без целого ряда лидеров, которые выбывали из строя один за другим из-за коронавируса и различных повреждений. В сложившихся условиях тренерский штаб сделал всё, что мог.

«Возможно, отставка Мусаева в настоящий момент ещё поможет команде встряхнуться. В таком случае у ребят может немного переключиться психологический настрой. Вероятно, ему всё-таки не хватило опыта», — предположил Ташуев.

«Практически все защитники «Краснодара» не соответствуют уровню Премьер-лиги»

Казалось, весной «Краснодар» с возвращением лидеров в строй прибавит, но этого не произошло. Напротив, команда, как уже говорилось, буквально полетела под откос. Неудачи южан особенно показательны на фоне «Локомотива», который ещё в декабре пропустил в Краснодаре пять безответных мячей.

Однако зимой железнодорожники провели качественные сборы и набрали отличную форму. Вдобавок Марко Николич принял целый ряд смелых тактических решений, некоторыми из которых даже воспользовался Станислав Черчесов в последних матчах сборной России. В результате красно-зелёные одержали пять побед подряд в РПЛ с общим счётом 11:1 и вышли в четвертьфинал Кубка России.

«Краснодару» же пауза не пошла на пользу. Коллектив Мусаева вылетел из Кубка страны и ЛЕ, а в пяти матчах РПЛ набрал всего четыре очка, пропустив в них 16 мячей. При этом одну грубейшую ошибку за другой на протяжении всего сезона допускает Кайо, замену которому в центре обороны клуб так и не нашёл. В основе его мог бы заменить Урош Спаич, но именно серба, а не бразильца исключили из заявки как девятого лишнего иностранца в угоду новому лимиту на легионеров и отправили в аренду.

«Впечатление такое, что одна группа футболистов всё время должна находится в атаке, а отбирать мяч приходится кому-то другому. Состав крайне не сбалансирован. Это было очевидно. Практически все защитники команды не соответствуют уровню Премьер-лиги. Ясно, что и уровень мотивации невысокий. Когда у команды всё получается, она добивается результата. Как только возникают трудности — пасует. Характера не хватает», — посетовал Гаджиев.

Наконец, Галицкий, как известно, очень внимательно следит за развитием воспитанников клубной академии, а они в последнее время остановились в росте. Бывший наставник «молодёжки» достаточно смело доверял хорошо знакомым ему футболистам. Именно при нём в основной команде по-настоящему заиграли Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Даниил Уткин.

Но текущий сезон сложно назвать для них успешным. Уткин проиграл конкуренцию в опорной зоне легионерам. Некогда считавшийся главным молодым талантом российского футбола Сулейманов долго восстанавливался после перенесённого коронавируса и вернуться в основу так и не сумел. Игнатьев перешёл в «Рубин» ещё в январе 2020-го после конфликта с руководством. И только Сафонов играет на относительно высоком уровне. В прошлом году Матвей дебютировал в групповом этапе ЛЧ, хотя и допускал ошибки, и получил первый вызов в сборную России.

Другие юные выходцы академии пока никак себя не проявляют и выходят на поле лишь эпизодически в случае травм основных исполнителей. Три матча и девять пропущенных мячей в активе голкипера Станислава Агкацева. 178 минут в общей сложности провёл на поле во всех турнирах Эдуард Сперцян, 159 — Вячеслав Литвинов, 122 — Максим Кутовой, 81 — Леон Сабуа, 66 — Алекс Мацукатов, 44 — Александр Черников.