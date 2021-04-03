Агент рассказал о сорвавшихся переговорах «Краснодара» с «Барселоной» по Сулейманову

Короткая ссылка
Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, почему не состоялись переговоры по возможному переходу форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в «Барселону».
Агент рассказал о сорвавшихся переговорах «Краснодара» с «Барселоной» по Сулейманову
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, однако нам в руководстве «Краснодара» чётко сказали, что им это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — цитирует Хинчагова «Матч ТВ». 

Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за основную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 22 матча в Российской премьер-лиге и забил четыре мяча. 

Ранее экс-тренер «Краснодара» выразил мнение о том, что Сулейманов и Агкацев старше заявленного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить