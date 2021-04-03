Агент рассказал о сорвавшихся переговорах «Краснодара» с «Барселоной» по Сулейманову

Футбольный агент Марат Хинчагов рассказал, почему не состоялись переговоры по возможному переходу форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в «Барселону».

«У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, однако нам в руководстве «Краснодара» чётко сказали, что им это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему», — цитирует Хинчагова «Матч ТВ».

Сулейманов является воспитанником «Краснодара», а за основную команду клуба выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 22 матча в Российской премьер-лиге и забил четыре мяча.

Ранее экс-тренер «Краснодара» выразил мнение о том, что Сулейманов и Агкацев старше заявленного возраста.