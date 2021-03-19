Экс-тренер «Краснодара» считает, что Сулейманов и Агкацев старше заявленного возраста

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Бывший тренер академии «Краснодара» Алексей Чистяков выразил мнение, что голкипер команды Станислав Агкацев и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов на самом деле старше заявленного возраста.
Экс-тренер «Краснодара» считает, что Сулейманов и Агкацев старше заявленного возраста
  • РИА Новости

«На тренировках Агкацева не видел, сужу по матчам. Моё мнение — по документам моложе, чем на самом деле, как и Шапи. Фигура, лицо, движения намекают, что там не 19 лет», — приводит слова специалиста Sportbox.

По его мнению, Агкацев является неплохим голкипером и в перспективе может стать вратарём уровня Сослана Джанаева из «Сочи».

«А может, и не дотянет. Пытается быть лидером, везде успевать, но заметно, что на разрыве. Дальше время покажет, рановато делать выводы после двух игр», — сказал Чистяков.

В нынешнем сезоне Агкацев провёл 11 игр за «Краснодар-2» в ФНЛ, в которых пропустил 22 мяча. Также он сыграл два матча за основу команды в РПЛ и один — в Лиге Европы. 

Ранее Сандро Шварц отметил характер «Динамо» после волевой победы над «Краснодаром».

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