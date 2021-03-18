Шварц отметил характер «Динамо» после волевой победы над «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Хочу отметить характер нашей столь юной команды. К сожалению, мы вошли в игру не так, как хотели. Мы создали не очень много моментов в первом тайме. Отлично провели вторую часть игры. Вырвали победу», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

Он отметил, что в перерыве было принято решение изменить тактическую схему и перейти на игру в три защитника.

«Нам надо было больше создавать моментов у ворот соперника. Стали действовать в два нападающих. Подключили ещё больше игроков к атаке. Все ребята проявили характер. Потом мы перешли на игру в четыре защитника. Но это не имело ключевой роли. У нас не было возможности совершить какой-то манёвр», — добавил специалист.

«Динамо», играя в большинстве с 18-й минуты встречи, сумело отыграть отставание в два мяча и одержать победу над «Краснодаром» со счётом 3:2.

Ранее Мусаев, комментируя удаление Кайо в матче с «Динамо», заявил, что ему трудно понять то, что у футболиста в голове.