Мусаев — об удалении Кайо в матче с «Динамо»: трудно понять то, что у него в голове

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

«Матч был похож на то, что мы показываем весь сезон в чемпионате России. Сами себе создаём проблемы, которые не должна создавать команда, ставящая перед собой высокие цели. Контролировали игру, забили мяч. После перерыва неплохо начали, забили второй гол, но… Тяжело кого-то сейчас упрекнуть за ошибки, все бились и отдали все свои силы на поле», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Он также прокомментировал удаление Кайо, получившего две жёлтые карточки за стартовые 18 минут встречи.

«Проблема в игроке. Если футболист, имея уже жёлтую карточку, идёт на такие фолы, то я не имею права такое комментировать. Трудно понять то, что у него в голове», — добавил Мусаев.

«Краснодар», играя вдесятером, не сумел уйти от поражения в матче с «Динамо», проиграв встречу со счётом 2:3. При этом подопечные Мусаева упустили преимущество в два мяча.

Ранее сообщалось, что Тедеско после матча «Спартак» — «Урал» заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы.