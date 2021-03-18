Тедеско заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тедеско заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы
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«Не знаю, что сказать про результат. Думаю, важно не то, с каким счётом мы выиграли, а то, что мы заслужили эту победу», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».

Он отметил, что до конца чемпионата ещё далеко, потому рано обсуждать турнирное положение.

«Предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной с «Ростовом», и это будет после матчей сборных. Сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до этой игры, поэтому у нас практически не будет времени на подготовку. Сейчас нет простых матчей», — добавил Тедеско.

После разгромной победы над «Уралом» со счётом 5:1 «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд.

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