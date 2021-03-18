Тедеско заявил, что важен не итоговый счёт, а заслуженность победы
- @fcsm_official
«Не знаю, что сказать про результат. Думаю, важно не то, с каким счётом мы выиграли, а то, что мы заслужили эту победу», — приводит слова Тедеско «Матч ТВ».
Он отметил, что до конца чемпионата ещё далеко, потому рано обсуждать турнирное положение.
«Предпочитаю не смотреть на турнирную таблицу. Следующий матч у нас выездной с «Ростовом», и это будет после матчей сборных. Сборники вернутся в расположение команды буквально за несколько дней до этой игры, поэтому у нас практически не будет времени на подготовку. Сейчас нет простых матчей», — добавил Тедеско.
После разгромной победы над «Уралом» со счётом 5:1 «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд.