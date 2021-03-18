«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд

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Футболисты московского «Спартака» впервые с 2001 года забили не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд.
«Спартак» впервые за 20 лет забил не менее пяти мячей в двух домашних матчах подряд
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«Спартак», победив екатеринбургский «Урал» со счётом 5:1 в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги и разгромив «Краснодар» со счётом 6:1 в рамках 21-го тура, впервые за 20 лет сумел забить не менее пяти мячей в ворота соперников, играя на своём поле.

В последний раз красно-белым подобное удалось в сезоне-2001: тогда 11 июля «Спартак» разгромил со счётом 5:0 «Черноморец», а 27 июля победил «Ростсельмаш» — 5:1.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» прокомментировали травму Крала.

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