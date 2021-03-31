Черчесов высказался о возможном возвращении Сафонова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал возможное возвращение голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
Черчесов высказался о возможном возвращении Сафонова в сборную России
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«Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит, потому что жизнь идёт, жизнь течёт — и она свои вопросы ставит. Сегодня такая ситуация: сначала надо дождаться, когда он будет здоров, потом — самое главное — дождаться, когда будет готов. Потом мы от этого будем отталкиваться и уже делать выводы», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Сафонов провёл в этом сезоне 20 матчей за «Краснодар», пропустил 28 мячей и четыре раза отстоял на ноль. 

30 марта Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Станислава Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее тренер Николай Писарев раскритиковал защитника сборной России Марио Фернандеса за игру в матче со Словакией.

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