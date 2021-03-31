Писарев раскритиковал Фернандеса за игру в матче со Словакией

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Бывший тренер молодёжной сборной России Николай Писарев подверг критике защитника основной сборной Марио Фернандеса за матч третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.
Писарев раскритиковал Фернандеса за игру в матче со Словакией
  • Reuters

«Вопрос: Фернандес — он защитник вообще? На мой взгляд, это просто атакующий полузащитник. Мы видим, в моменте с голом Мака он позицию проиграл, дальше Семёнов руками разводит», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в первом голе Фернандес тоже виноват: в этом моменте Фернандес и другой игрок обороны сборной России держали друг друга.

30 марта Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Станислава Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Черчесов высказался об эпизоде с Джикией и Фернандесом во время матча со Словакией.

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