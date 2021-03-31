Черчесов высказался об эпизоде с Джикией и Фернандесом во время матча со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал эпизод с защитниками Марио Фернандесом и Георгием Джикией во время матча третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

««Я с ними на эту тему ещё не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры что-то перепутали там, схватили не того, кого надо, — бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, это расстроило», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он отметил, что россияне много времени уделяли игре при стандартных положениях перед матчем со Словакией.

Джикия и Фернандес держали друг друга во время первого гола словаков.

30 марта Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Динияр Билялетдинов высказался об эпизоде с Джикией и Фернандесом в матче Словакия — Россия.