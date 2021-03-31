Билялетдинов высказался об эпизоде с Джикией и Фернандесом в матче Словакия — Россия
- РИА Новости
«Я не обратил внимания на то, что Джикия обнимал Марио. Не рассмотрел этот момент. А стандарты всегда чреваты. Любой стандарт — это сочетание домашних заготовок и везения. Если идёт уходящий мяч от защитника, то нападающий всегда сыграет первым. Надо разбираться. Далер Кузяев там вообще остался в статическом положении. Кто там и за что отвечал в том моменте — это внутренняя кухня. Пусть тренерский штаб разбирается. И вообще, мне непонятно, как они разбирали игру словаков, которые два мяча до этого также заколотили со стандартов», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».
Эпизод произошёл на 38-й минуте. После подачи углового оставшийся без опеки Милан Шкриньяр головой отправил мяч в дальний угол российской команды, при этом Джикия и Фернандес в данной ситуации, по сути, опекали друг друга.
ЦСКА и «Спартак» вместе даже в сборной ❤️🤝💙❤️— Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021
Наши парни пока проигрывают словакам, но во втором тайме все еще можно исправить. Смотри продолжение игры в Трнаве на Матч ТВ прямо сейчас 📺https://t.co/xydODSVonopic.twitter.com/1o3xDhnpOb
В итоге встреча завершилась поражением сборной России со счётом 1:2.
Ранее Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.