Билялетдинов — о поражении сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022: какая игра, такой и результат

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Какая игра, такой и результат. Бывает так, что игра не соответствует результату, и вчера матч был, скорее, ничейным. С одной стороны, нашей команде не повезло, с другой — соперник чуть больше наиграл на победу. Хотя мы могли сравнять счёт. Для того чтобы побеждать, надо создавать больше моментов, чем соперник, и лучше их реализовывать. Словаки реализовали почти всё, что создали», — приводит слова Билялетдинова «Советский спорт».

Он отметил, что российская команда провела три игры за короткий отрезок времени и не всё так просто, как кажется.

«Надо было найти баланс в ротации. Опять сработал присущий нам элемент определённого самодовольства, что мы лидеры группы. Отсюда и академизм. В своё время один наш специалист назвал такое состояние «человек с тросточкой». Наши футболисты хотели выйти вполоборота, за счёт класса раскатать соперника и добиться результата. Присутствовала самоуверенность... а это всегда чревато. Но это не только нам присуще», — добавил специалист.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.

Ранее Виктор Онопко заявил, что не считает провалом поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022.