Онопко не считает провалом поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Матч сборной России со Словакией — не провал, была равная игра. Да, результат отдельно взятого матча неудовлетворительный, хотелось набрать очки. Если брать прошедшие три игры, то у нас получился мини-турнир: две победы и одно поражение. Тяжело выигрывать все матчи. Было видно, что наша сборная выкладывается. Плохо, когда нет единства, а у нас есть дух, команда и цель», — приводит слова Онопко «Чемпионат».

Он отметил, что не стал бы предъявлять российской команде каких-либо претензий.

«Третья игра, перелёт, ребята устали. Все команды играют нестабильно и теряют очки. Две игры с хорватами будут очень важными и интересными. Команды в других группах тоже теряют очки, даже лидеры европейского футбола, как Испания и Франция, когда никто этого не предвещал», — добавил Онопко.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.

Ранее Вадим Евсеев рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в матче со Словакией.