Евсеев рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в матче со Словакией

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказал мнение о поражении сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Евсеев рассказал, что ему понравилось в игре сборной России в матче со Словакией
  • РИА Новости

«Как и предполагалось, Словакия показала себя против сборной России как неуступчивая команда. Видите, чем футбол хорош? Играли на порядок лучше, а результата нет. Два момента у словаков было — два реализовали», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что ему понравилась работа тренерского штаба национальной команды.

«Я смотрел на структуру игры сборной. Мне понравилось, как тренеры её перестроили. В плане тактики наш штаб сработал хорошо. Мы владели мячом, инициативой, оказывали давление. Но результата нет. Лучше было бы наоборот. По отношению к делу, по выполненной работе у тренеров не должно быть претензий к команде. Но мы хотели бы увидеть ещё одну победу», — добавил Евсеев.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Станислава Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.

Ранее сообщалось, что Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022.

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