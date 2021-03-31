Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022
- РИА Новости
«Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет — все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжёлом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников», — приводит слова Прядкина ТАСС.
Он отметил, что основная борьба за выход на чемпионат мира впереди.
«Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы», — добавил Прядкин.
Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.
Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал сенсацией поражение сборной России от Словакии.