Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Прядкин назвал обидным поражение сборной России от Словакии в отборе на ЧМ-2022
  • РИА Новости

«Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет — все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжёлом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников», — приводит слова Прядкина ТАСС.

Он отметил, что основная борьба за выход на чемпионат мира впереди.

«Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы», — добавил Прядкин.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1). Следующий матч сборная России проведёт 1 сентября дома с командой Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счёт дополнительных показателей.

Ранее экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал сенсацией поражение сборной России от Словакии.

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