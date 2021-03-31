Петржела назвал сенсацией поражение сборной России от Словакии

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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражение сборной России по футболу от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Петржела назвал сенсацией поражение сборной России от Словакии
  • AFP

«Очень неожиданный результат. Я абсолютно не ждал и не верил, что Россия может проиграть. Даже ни секунды не думал об этом. Это настоящая сенсация. Словакия всегда в матчах с сильными командами дает бой. Россия как команда лучше, но проиграли. Так бывает, это футбол», — цитирует Петржелу Sport24.

Он предположил, что россияне могли недооценить словацкий коллектив.

«Словакия сегодня показала, что она теперь один из фаворитов этой группы и их нельзя недооценивать», — добавил специалист.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Алексей Миранчук заявил, что у сборной России были моменты в матче со Словакией.

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