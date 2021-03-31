Миранчук: у сборной России были моменты в матче со Словакией, но не дожали

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук прокомментировал поражение от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Игра не была вязкой, она получилась сдержанной. Играли проще, не хотели ошибаться, не рисковали. Тренер в перерыве просил усилить атаку. Забили гол и вдохновились, но пропустили обидный мяч. У нас были моменты, но не дожали. Такой день у нас сегодня», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что пропуск обидного мяча, когда находишься на половине поля соперника, выбивает из колеи. Хавбек также выразил мнение, что словаки выиграли не по игре.

«Жаль, не добили эту троицу, не одержали три победы. Хотелось завершить этот цикл на мажорной ноте. Но ничего, впереди ещё матчи, будем набирать как можно больше очков», — заявил Миранчук.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что сборная России ужасно играла в матче со Словакией.