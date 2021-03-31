Червиченко заявил, что сборная России ужасно играла в матче со Словакией

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение сборной России по футболу от Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Не получилось сегодня всё. Понятно, что третий матч подряд, вроде тяжело, но словаки тоже играли третий матч подряд. Они физически более мощные, команда каких-то костоломов, если честно. Играли сегодня ужасно. Первый удар в створ на 80-й минуте — это что-то на уровне позора», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что некоторые защитники молодёжной команды смотрелись бы лучше Андрея Семёнова и Фёдора Кудряшова. По его мнению, эти игроки регулярно совершают результативные ошибки.

«Черчесову говорят, но он, видимо, живет по принципу: «вы можете обгавкаться, а я сделаю, как хочу». Вот интересно теперь, кто и как с него спросит за это. Если бы выиграли сегодня, то спокойно завершили цикл, но мы решили сами себе нажить проблем», — сказал Червиченко.

Он также подверг критике главного тренера сборной России за обратную замену Андрея Мостового. Как считает эксперт, за три мартовских матча был только один тайм, когда на игру сборной было приятно смотреть.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Магомед Оздоев выразил мнение, что нет ничего страшного в поражении сборной России от Словакии.