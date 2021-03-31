Оздоев считает, что нет ничего страшного в поражении сборной России от Словакии

Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев прокомментировал поражение от команды Словакии в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Нельзя было сегодня терять очки. Наверное, в первом тайме не хватало свежести. Во втором начали играть по-другому, прибавили в скорости, появились моменты. Но так получается, что сегодня не забрали те очки, которые должны были забрать», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, тренеры ещё разберут все эпизоды, где игроки могли ошибиться. Он отметил, что россияне готовили к тому, что словаки будут опасны со стандартных положений.

«Думаю, ничего страшного. Мы свои очки в России заберём. Мы с каждым игроком на стандартах всегда персонально работаем, но кого-то винить нет смысла. Думаю, в любом случае команда выигрывает и команда проигрывает. Я не вижу в этом ничего такого», — сказал Оздоев.

Он также признался, что не знает, чего именно не хватило, чтобы помешать забить словацкому полузащитнику Роберту Маку в эпизоде со вторым голом. По его мнению, могла повлиять небольшая расслабленность после забитого мяча.

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