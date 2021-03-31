Черчесов подвёл итоги мартовских матчей сборной России по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги мартовских матчей национальной команды.
Черчесов подвёл итоги мартовских матчей сборной России по футболу
  • AFP

«Понятно, что мы хотели и в Трнаве набрать очки, но нам это не удалось. А так по сравнению с тем, какие результаты мы показывали в марте в прошлом и позапрошлом году, данный отрезок получился эффективным. Мы делали определённые выводы, чтобы команды находилась на хорошем уровне. К сожалению, в Словакии до конца осуществить задуманное не удалось», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что игра со Словакией была совсем не похожа на встречу с Сербией в Лиге наций (0:5).

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Черчесов оценил взаимодействия Александра Головина и Алексея Миранчука, а также Александра Соболева и Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить