Черчесов подвёл итоги мартовских матчей сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвёл итоги мартовских матчей национальной команды.

«Понятно, что мы хотели и в Трнаве набрать очки, но нам это не удалось. А так по сравнению с тем, какие результаты мы показывали в марте в прошлом и позапрошлом году, данный отрезок получился эффективным. Мы делали определённые выводы, чтобы команды находилась на хорошем уровне. К сожалению, в Словакии до конца осуществить задуманное не удалось», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что игра со Словакией была совсем не похожа на встречу с Сербией в Лиге наций (0:5).

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. До этого подопечные Черчесова в гостях обыграли Мальту (3:1) и дома победили Словению (2:1).

Ранее Черчесов оценил взаимодействия Александра Головина и Алексея Миранчука, а также Александра Соболева и Артёма Дзюбы.