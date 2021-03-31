Черчесов оценил взаимодействия Головина с Миранчуком и Соболева с Дзюбой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил взаимодействия полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука, а также и форвардов Александра Соболева и Артёма Дзюбы в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией..
Черчесов оценил взаимодействия Головина с Миранчуком и Соболева с Дзюбой
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«Оценить это не так просто, потому что нет времени наигрывать какие-то связки. Соболев и Миранчук вышли на замену и хотели показать свой максимум. Понятно, они старались. Другое дело, если бы имелась возможность тренироваться и играть вместе, мы могли бы поработать над определёнными нюансами. Сегодня в таком сочетании мы, по-моему, действовали в первый раз», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее Черчесов объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче со Словакией.

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