Черчесов оценил взаимодействия Головина с Миранчуком и Соболева с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил взаимодействия полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука, а также и форвардов Александра Соболева и Артёма Дзюбы в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией..

«Оценить это не так просто, потому что нет времени наигрывать какие-то связки. Соболев и Миранчук вышли на замену и хотели показать свой максимум. Понятно, они старались. Другое дело, если бы имелась возможность тренироваться и играть вместе, мы могли бы поработать над определёнными нюансами. Сегодня в таком сочетании мы, по-моему, действовали в первый раз», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее Черчесов объяснил обратную замену Андрея Мостового в матче со Словакией.