Черчесов объяснил обратную замену Мостового в матче со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил обратную замену полузащитника команды Андрея Мостового в матче третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словакией.

«Нам нужно было перейти на схему с двумя нападающими и при этом сохранить ромб в середине. В нём Мостовому места не оказалось, поэтому был вынужден его поменять. Понятно, это неприятный момент для футболиста, но мне надо было реагировать на ситуацию», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Мостовой вышел на замену вместо Юрия Жиркова после перерыва, но 65-й минуте его сменил Александр Соболев.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России в матче со Словакией.