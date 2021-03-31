Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России в матче со Словакией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что ему не понравилось в игре своих подопечных в матче со Словакией в рамках третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Мы медленно начинали наши атаки, особенно в первом тайме, поэтому соперники успевали откатиться назад и занять свои позиции. Пройти их было сложно. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели увидеть более динамичный футбол, который удалось показать уже после перерыва», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее Черчесов заявил, что у него есть неудовлетворение от результата матча со сборной Словакии.