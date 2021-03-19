Удаление Кайо в дебюте, дубль Тюкавина и пас Захаряна: как «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Краснодар» в матче РПЛ

«Динамо» на выезде одержало волевую победу над «Краснодаром» в рамках 23-го тура РПЛ. Южане открыли счёт уже на 11-й минуте, а в самом начале второго тайма удвоили преимущество. Юрий Газинский отметился голом в третьей встрече подряд. Однако бело-голубым удалось совершить впечатляющий камбэк. Вышедший на замену 18-летний Константин Тюкавин оформил дубль, а воспитанник южан Даниил Фомин огорчил бывший клуб. При этом хозяева большую часть противостояния вынуждены были действовать в меньшинстве из-за удаления Кайо Панталеана.

Повышенная плотность в турнирной таблице

Несмотря на поражение ЦСКА от «Зенита» в среду, ситуация в турнирной таблице РПЛ осталась максимально запутанной. В частности, в преддверии 23-го тура команду, находящуюся на десятом месте, отделяли от четвёртого всего пять очков, и шансы на попадание в еврокубки не потеряли даже «Химки», в начале сезона шедшие в зоне вылета.

В обширную группу команд, претендующих на заветную четвёрку, входят и «Динамо» с «Краснодаром». Команды начали год по-разному. Бело-голубые одержали две победы в национальном первенстве и выбили из Кубка России «Спартак». Южане же не только вылетели из Кубка страны и Лиги Европы, но и потеряли важнейшие очки в противостоянии с «Уралом» и «Спартаком».

И лишь в 22-м туре подопечным Мурада Мусаева удалось наконец одержать первую победу в 2021 году — допустить осечку во встрече с «Тамбовом» они просто не имели права. Коллектив Сандро Шварца, напротив, сбился с победного пути, уступив в дерби «Спартаку», но продемонстрировал неплохой футбол, а потому болельщики были вправе рассчитывать на успех в Краснодаре.

Об этом говорили и серьёзные кадровые проблемы хозяев. Из-за травм на поле не могли выйти Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий и Ари. В преддверии матча вернулся к тренировкам Матвей Сафонов, но форму пока не набрал и остался в запасе. На скамейке запасных расположился и вернувшийся в строй лучший бомбардир южан Маркус Берг. «Динамо» же готовилось к игре в полном составе.

В результате Мусаев сделал лишь одну замену в ростере по сравнению со встречей с «Тамбовом». Место Магомеда-Шапи Сулейманова на правом фланге атаки занял Вандерсон. Одну рокировку выполнил и Шварц: на правом краю обороны расположился Гильермо Варела, а не Сергей Паршивлюк.

Отличное начало для «Краснодара»

С первых минут стало понятно, как собираются действовать обе команды. «Краснодар» ожидаемо сделал ставку на контроль мяча, а «Динамо» рассчитывало на быстрые контратаки и яркую молодую тройку в атаке в лице Даниила Лесового, Вячеслава Грулёва и 17-летнего Арсена Захаряна.

Однако в начале матча футболисты молодёжной сборной России были не слишком заметны, тогда как хозяева плели комбинации прямо возле чужой штрафной. Чаще они пытались проникнуть внутрь с правого фланга, пользуясь ошибками бывшего защитника южан Дмитрия Скопинцева.

Но гол пришёл с левого полуфланга. Подопечные Мусаева разыграли фирменную трёхходовку, и Вандерсон от лицевой выполнил прострел в район чужой вратарской. Антон Шунин, вероятно, был уверен, что мяч ушёл за пределы поля, а потому запоздал с броском и лишь подправил снаряд на ногу Тонни де Вильене. Проспал эпизод и Никола Моро, который позволил оппоненту спокойно поразить чужие ворота.

Казалось, для «Краснодара» игра началась просто идеально, но команду в очередной раз подвёл Кайо Панталеан. Уже на восьмой минуте он получил жёлтую карточку за удар по ногам Себастьяну Шиманьски. После этого бразильцу стоило быть максимально аккуратным, но спустя всего десять минут он запустил себе за спину Грулёва и сбил его с ног возле собственной штрафной. У судьи Василия Казарцева не было иного выбора, кроме как удалить нарушителя.

Не было выбора и у Мусаева. Из центральных защитников у него на скамейке располагался только 19-летний воспитанник клубной академии Вячеслав Литвинов, до того проведший за первую команду лишь один матч. Он и отправился в бой. Причём менять пришлось Реми Кабеллу. Француз покидал поле с крайне недовольным видом.

Ну а южане перешли на абсолютно несвойственный для себя футбол: сели в собственную штрафную и сделали ставку на контратаки. Но стройностью оборонительных рядов коллектив не отличался никогда, а потому у ворот Егора Бабурина один за другим начали возникать опасные моменты.

Сначала чудом не попал в створ из пределов штрафной Варела. Затем чужим воротам пару раз угрожал Захарян. Следом Бабурин справился с выстрелом Скопинцева в дальний угол. Он же кончиками пальцев перевёл мяч в штангу после очередного удара Захаряна. В общей сложности бело-голубые в первом тайме нанесли 12 ударов, пять из которых — в створ. Бабурин записал на свой счёт пять сейвов.

Впечатляющее спасение «Динамо»

Однако в начале второго тайма «Краснодар» забил абсолютно не вытекающий из логики игры второй мяч. Южане воспользовались ошибкой соперника в центре поля и провели стремительную контратаку. Ионов с правого фланга выполнил прострел на линию штрафной, откуда точный удар в касание нанёс Юрий Газинский. Шунин дотянулся до мяча, но не сумел преградить ему путь в сетку. А полузащитник сборной России отметился голом в третьем матче РПЛ подряд.

«Динамо» сдаваться не собиралось. Шварц тут же провёл грамотные тактические перестроения, которые помогли его команде переломить ход матча. Не слишком удачно действующего Скопинцева он заменил на молодого нападающего Константина Тюкавина и перешёл на игру в три защитника. При этом к Ивану Ордецу и Роману Евгеньеву опустился Моро, который фактически отвечал за начало атак. Варела же с Лесовым призваны были закрыть фланги, а Захарян сместился ближе к центру поля.

И эти перестановки оказались судьбоносными. Бело-голубые прижали соперника к воротам, а подопечные Мусаева не сумели им что-либо противопоставить.

Гол назревал недолго. Уже на 58-й минуте воспитанник «Краснодара» Даниил Фомин с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол ворот бывшей команды. Бабурин в красивом прыжке пытался исправить ситуацию, но совершить сейв в данной ситуации было нереально.

На кураже гости понеслись вперёд с удвоенной энергией. Мусаев судорожно пытался предпринять хотя бы какие-то действия. Вместо подуставшего Вильены он выпустил на поле Кристоффера Олссона, но это помогло не сильно. Молодые динамовцы продолжали буквально разрывать оборонительные редуты оппонента. Особенно хорош был Захарян, который открывался то в центре, то на правом краю и неизменно отдавал точные передачи партнёрам.

Неудивительно, что именно его кросс помог москвичам отыграться. После хорошего паса вышедшего на замену Клинтона Н'Жье Арсен с фланга выполнил прекрасную диагональ в чужую штрафную, а молодой Тюкавин головой в падении отправил мяч в дальний угол. Литвинов сдержать нападающего оказался не в состоянии.

Мусаев вынужден был пойти ва-банк и выпускать сразу двух свежих футболистов, Даниила Уткина и Сулейманова. На время это даже помогло. «Краснодар» немного отодвинул игру от собственных ворот и провёл несколько перспективных атак.

Но динамовцы уже не были согласны на ничью и всё-таки дожали южан. И вновь слабым звеном в обороне хозяев оказался юный Литвинов. За десять минут до конца основного времени он в борьбе отлетел от Тюкавина и позволил нападающему, развернувшись вокруг собственной оси, забить второй мяч. Так 18-летний нападающий оформил дубль, выйдя на замену. Казарцев, правда, посоветовавшись с помощниками на VAR, отправился смотреть повтор, но всё же решил, что форвард сыграл локтем в рамках правил.

К основному времени матча судья добавил пять минут, но деморализованные хозяева не имели шансов спастись. Напротив, «Динамо» едва не забило третий мяч. Захарян с острого угла пробил выше. Таким образом, бело-голубые одержали третью победу в четырёх последних матчах РПЛ и поднялись на пятое место.