Кузяев опроверг наличие конфликта между Семаком и игроками «Зенита»
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«Совершенно нормальная, рабочая у нас атмосфера. Конечно, существуют какие-то недопонимания, но это нормально, потому что есть диалог между игроками и тренером. Я считаю, что это в порядке вещей. В команде всё замечательно», — цитирует Кузяева Sport24.
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2.
Ранее «Зенит» призвал рассмотреть работу системы VAR на ближайшем исполкоме РФС.