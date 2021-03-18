Кузяев опроверг наличие конфликта между Семаком и игроками «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал об атмосфере внутри коллектива и отношениях команды с главным тренером Сергеем Семаком.
Кузяев опроверг наличие конфликта между Семаком и игроками «Зенита»
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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«Совершенно нормальная, рабочая у нас атмосфера. Конечно, существуют какие-то недопонимания, но это нормально, потому что есть диалог между игроками и тренером. Я считаю, что это в порядке вещей. В команде всё замечательно», — цитирует Кузяева Sport24.

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл московский ЦСКА со счётом 3:2.

Ранее «Зенит» призвал рассмотреть работу системы VAR на ближайшем исполкоме РФС.

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