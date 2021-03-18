«Зенит» призвал рассмотреть работу системы VAR на ближайшем исполкоме РФС

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Руководство петербургского «Зенита» призвало рассмотреть работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на очередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).
«Зенит» призвал рассмотреть работу системы VAR на ближайшем исполкоме РФС
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования системы VAR необходимо рассмотреть на заседании исполкома. VAR призвана сделать футбол честнее, должна вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность, чёткий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой нет. Задача VAR состоит в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и накопленный опыт, где в том числе используется и система определения взятия ворот», — цитирует Sport24 председателя совета директоров питерцев и члена исполкома РФС Елену Илюхину.

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» победил ЦСКА (3:2). При счёте 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга на 82-й минуте игры вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дугласа Сантоса из пределов штрафной площади, но мяч после этого ударился о штангу, потом ударился о газон и катился в ворота армейцев. Акинфеев в прыжке выбросил мяч из ворот, однако многим показалось, что он не успел сделать это вовремя. Гол зафиксирован не был, а арбитр не стал прибегать к помощи VAR.

Ранее тренер «Зенита» заявил, что пока бы никого не исключал из борьбы за чемпионство.

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