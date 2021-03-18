«Зенит» призвал рассмотреть работу системы VAR на ближайшем исполкоме РФС

Руководство петербургского «Зенита» призвало рассмотреть работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на очередном заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Полагаю, что вопрос методологии и качества использования системы VAR необходимо рассмотреть на заседании исполкома. VAR призвана сделать футбол честнее, должна вносить ясность в каждый спорный момент. Здесь должна быть полная прозрачность, чёткий протокол действий судей. Не может быть такого, что один момент рассматривается, а другой нет. Задача VAR состоит в том, чтобы исключить субъективность, особенно в ситуации голевых моментов. Полагаю, в наших силах более эффективно использовать VAR, опираясь на европейские практики и накопленный опыт, где в том числе используется и система определения взятия ворот», — цитирует Sport24 председателя совета директоров питерцев и члена исполкома РФС Елену Илюхину.

В матче 23-го тура РПЛ «Зенит» победил ЦСКА (3:2). При счёте 3:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга на 82-й минуте игры вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отразил удар Дугласа Сантоса из пределов штрафной площади, но мяч после этого ударился о штангу, потом ударился о газон и катился в ворота армейцев. Акинфеев в прыжке выбросил мяч из ворот, однако многим показалось, что он не успел сделать это вовремя. Гол зафиксирован не был, а арбитр не стал прибегать к помощи VAR.

Ранее тренер «Зенита» заявил, что пока бы никого не исключал из борьбы за чемпионство.