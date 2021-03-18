Тренер «Зенита»: я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра оценил шансы своей команды на первое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам текущего сезона.

«Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди ещё очень много матчей, всё может быть. Нам важно было победить ЦСКА, заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас ещё семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче. Можно ли теперь называть «Спартак» главным конкурентом? Мы никого не выделяем. Есть хорошие соперники, которые борются за самые высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство», — сказал «Спорт-Экспрессу» Оливейра.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь очков, однако у москвичей на один сыгранный матч меньше. Красно-белые проведут свою игру с «Уралом» 18 марта.

Ранее Билялетдинов выразил мнение, что поражение «Спартака» от «Урала» убьёт интригу в РПЛ.