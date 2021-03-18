Тренер «Зенита»: я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство
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«Чемпион ли уже «Зенит»? Нет, впереди ещё очень много матчей, всё может быть. Нам важно было победить ЦСКА, заработать три очка. Мы продолжаем гнуть свою линию. Впереди у нас ещё семь финалов, будем продолжать работать и стараться побеждать в каждом матче. Можно ли теперь называть «Спартак» главным конкурентом? Мы никого не выделяем. Есть хорошие соперники, которые борются за самые высокие места. Я бы пока никого не исключал из борьбы за чемпионство», — сказал «Спорт-Экспрессу» Оливейра.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая ближайшего преследователя — «Спартак» — на семь очков, однако у москвичей на один сыгранный матч меньше. Красно-белые проведут свою игру с «Уралом» 18 марта.
Ранее Билялетдинов выразил мнение, что поражение «Спартака» от «Урала» убьёт интригу в РПЛ.