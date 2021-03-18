Билялетдинов считает, что поражение «Спартака» от «Урала» убьёт интригу в РПЛ
- РИА Новости
«Если сегодня «Спартак» проиграет, интрига в РПЛ станет мёртвой. Думаю, у «Спартака» будет большая мотивация, должны победить», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Бывший футболист отмечает, что «Спартак» давно не побеждал «Урал».
«Спартаку» нужно обязательно забивать и выигрывать. «Зенит» ещё потеряет свои очки, вопрос — как этим воспользуется «Спартак», — добавил он.
Встреча «Спартак» — «Урал» состоится 18 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменил название.