Билялетдинов считает, что поражение «Спартака» от «Урала» убьёт интригу в РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».
Билялетдинов считает, что поражение «Спартака» от «Урала» убьёт интригу в РПЛ
  • РИА Новости

«Если сегодня «Спартак» проиграет, интрига в РПЛ станет мёртвой. Думаю, у «Спартака» будет большая мотивация, должны победить», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист отмечает, что «Спартак» давно не побеждал «Урал».

«Спартаку» нужно обязательно забивать и выигрывать. «Зенит» ещё потеряет свои очки, вопрос — как этим воспользуется «Спартак», — добавил он.

Встреча «Спартак» — «Урал» состоится 18 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменил название.

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