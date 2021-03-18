Стадион «Спартака» сменил название

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Стадион московского «Спартака» официально переименован в «Открытие Банк Арена».
Стадион «Спартака» сменил название
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнёра, — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже много лет оказывает клубу», — приводит слова руководителя блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгении Сидоровой пресс-служба банка.

Новое название стадиона «Спартака» станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

18 марта во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Урал» новое название стадиона московского клуба будет транслироваться на светодиодном экране.

В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что главный тренер римской «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавить московский «Спартак».

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